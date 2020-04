Rocket League: Heatseeker-Modus mit zielsuchendem Ball

Am kommenden Wochenende kann in Rocket League der zeitlich limitiert verfügbare Heatseeker-Modus (3-gegen-3) gespielt werden. In dem Modus sucht der Ball automatisch den Weg ins gegnerische Netz, sobald der Ball von einem Spieler getroffen/berührt wurde - sofern man das richtige Tor "als Ziel anvisiert" hat. Jedes Mal, wenn der Ball von einem Spieler berührt wird oder eine Bande berührt, gewinnt der Ball zudem an Geschwindigkeit. Die erste Mannschaft, die sieben Tore erzielt, gewinnt. Die Heatseeker-Matches bringen ebenfalls XP für den Rocket Pass 6.Der Heatseeker-Modus wird ab dem 16. April um 18 Uhr verfügbar sein (bis zum 20. April um 18 Uhr).Letztes aktuelles Video: Heatseeker Mode Trailer