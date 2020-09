Rocket League: Termin der Free-to-play-Umstellung steht fest; Vorbereitungspatch unterwegs

New Quick Chats

Heatseeker in Private Matches

Larger item pool for Trade Ups

Solo Standard removed

New Bot difficulty

New Merc Hitbox

Rocket League X Monstercat Remixes

Updated Menu

Changes to Achievements

Der Termin steht fest: Rocket League wird am 23. September um 17 Uhr auf allen Plattformen auf Free-to-play umgestellt. Kurz danach wird das Ingame-Event "Llama-Rama" starten. Zur Vorbereitung der Free-to-play-Umstellung wird heute um 18 Uhr ein Update für das Spiel veröffentlicht.Mit dem heutigen Update wird der Cross-Plattform-Fortschritt (Spieler-Items, Rocket Pass, Wettbewerbsrang) ermöglicht, der über einen Epic-Games-Account realisiert wird (wir berichteten). Jeder, der Rocket League vor dem Wechsel auf Free-to-play online gespielt hat, erhält heute außerdem den "Legacy-Status" mit Ingame-Boni.Das Update umfasst noch:Zusammen mit der Free-to-play-Umstellung wird Rocket League im Epic Games Store veröffentlicht - inkl. Support-A-Creator. Spieler, die Rocket League im Epic Games Store zu ihrer Bibliothek hinzufügen, erhalten bis zum 23. Oktober außerdem einen 10 Euro-Gutschein für den Store, der sich für Spiele und Erweiterungen ab 14,99 Euro einsetzen lässt. Die Steam-Version wird dann - wie geplant - nicht mehr zum Kauf erhältlich sein. Die Steam-Fassung wird in Zukunft aber weiter unterstützt und mit neuen Updates versorgt. Sie wird lediglich neuen Spielern nicht mehr zur Verfügung stehen. Ansonsten bleiben alle Features auf allen Plattformen identisch.Mit der bevorstehenden Umstellung von Rocket League auf das Free-to-Play-Modell wird es auf PlayStation 4 und Switch nicht länger erforderlich sein, für die Mehrspieler-Partien eine kostenpflichtige Mitgliedschaft von PlayStation Plus oder Nintendo Switch Online zu besitzen.Letztes aktuelles Video: Free To Play Cinematic Trailer