Rocket League: Haunted-Hallows-Event mit Ghostbusters-Items

Ghostbusters Avatarrahmen

Ghostbusters Spielerbanner

Ghostbusters Räder

Stay Puft Dachaufsatz

Stay Puft Räder

Ektoplasmaspur

Attitüde-Slimespur

Geisterfalle Dachaufsatz

Slimer Dachaufsatz

Ecto-1 Spielerbanner

Verfluchter Wärmesucher (20. Oktober - 26. Oktober): Wärmesucher-Modus wird in einer gruseligen neuen Verfluchten Urbanen Arena gespielt

Stachelsturm (26. Oktober - 2. November): Stachelsturm wird auf Nachtvarianten der Karten gespielt

Psyonix meldet, dass die Ghostbusters beim kommenden Haunted-Hallows-Event, das am heutigen 20. Oktober beginnt, auf allen Plattformen von Rocket League ab 15,39€ bei kaufen ) dabei sein werden. Das Ingame-Event umfasst Herausforderungen, die themenbasierte Items und zwei befristete Modi enthalten werden.Haunted Hallows beginnt am 20. Oktober und endet am 2. November. Sobald das Event live ist, müssen Spieler Event-Herausforderungen bestehen, um die folgenden Items freizuschalten:Die zwei befristeten Modi die während Haunted Hallows erhältlich sein werden:Psyonix: "Der Item-Shop wird außerdem zusätzliche themenbasierte Ghostbusters-Items enthalten, inklusive der Rückkehr von Ecto-1, sowie Items von vorherigen Haunted Hallows-Events, wie die Schnitter Tor-Explosion."