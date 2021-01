Rocket League: Nächstes Update am 2. Februar

Alle pulsierenden Effekte werden deaktiviert.

Alle blitzenden Lichter werden deaktiviert.

Sich bewegende Effekte, Lichter und Hintergrundgrafiken werden reduziert oder deaktiviert.

Die Helligkeit oder Stärke von Hintergrundlichtern wird gesenkt."

Wenn alles nach Plan läuft, wird am 2. Februar 2021 (um 01:00 Uhr) das nächste Update für Rocket League ab 15,39€ bei kaufen ) erscheinen. Es umfasst neue Fennec-Aufkleber im eSport-Shop und mehr Effekteinstellungen für Neon Fields.Psyonix: "Sobald das Update erscheint, könnt ihr für alle Teams, die im E-Sport-Shop vertreten sind, Fennec-Aufkleber erhalten! Jeder Fennec-Aufkleber ist für 300 E-Sport-Marken erhältlich. Seht sie euch in ihrer ganzen Pracht unten in der Slideshow an. Zur Erinnerung: Das Angebot im E-Sport-Shop wird nicht mehr regelmäßig ausgewechselt, daher könnt ihr euch alle Items aller verfügbaren Teams anschauen und kaufen."Spielerrückmeldungen in letzter Zeit haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Effekte und die Beleuchtung in Neon Fields für einige Spieler das Spielerlebnis beeinträchtigen. Um sicherzustellen, dass Rocket League auch weiterhin allen Spielern Freude bereitet, fügen wir die neue Option 'Effektintensität' ('Effects Intensity') hinzu, die die Intensität und Bewegung der Grafikeffekte für diese Arena regelt. Nach dem Update könnt ihr diese Einstellung auf 'Standard' oder 'Niedrig' setzen. Die Einstellung 'Niedrig' hat folgende Änderungen zur Folge: