Rocket League: Dritte Saison wird am 7. April 2021 angepfiffen

In Rocket League ab 15,39€ bei kaufen ) wird die dritte Saison am 7. April 2021 angepfiffen. In dem Zusammenhang erscheint auch ein Update, mit dem das DFH Stadium (Rennstrecke) überarbeitet wird. "Die klassische Arena wurde mit einer Rennstrecke und allem Prunk ausgestattet, den man an einem Rennsonntag an der Strecke erwarten kann", schreiben die Entwickler. Das DFH Stadium (Rennstrecke) wird in den zwanglosen und kompetitiven Playlisten verfügbar sein und ab Beginn der Saison 3 ebenso für private und freie Spiele. Auch ein neuer Rocket Pass ist geplant. In der Premium-Pass-Variante wird man den neuen Tyranno sowie mehr als 70 Klassen mit neuen Items freischalten können. Psyonix : "Um den Autorennsport gebührend zu ehren, bringen wir zwei Synonyme für absolute Geschwindigkeit ins Spiel: NASCAR und die Formula 1. Diese beiden Giganten des Rennsports fahren in der Saison 3 von Rocket League mit eigenen Packs vor. Schaut euch im obigen Trailer für Saison 3 die Autos in ihrer ganzen Pracht an und haltet Ausschau nach mehr Infos zur Veröffentlichung von NASCAR (Anfang Mai) und der F1 (Mitte Mai). Rocket League brauchte einen neuen Wagen, der mit den Drehzahlwundern von NASCAR und der Formula 1 mithalten konnte und unsere Ingenieure haben in der Werkstatt hart an der Feinabstimmung und den Testfahrten unseres eigenen Tempoteufels gearbeitet. Jetzt neu: Tyranno. Im Rocket Pass von Saison 3 wartet dieser Flitzer mit einer Dominus-Hitbox auf euer Fahrtalent. Die vollständige Enthüllung des Rocket Pass halten wir nächste Woche für euch bereit!"Mit dem Saisonstart werden neue Belohnungen für kompetitive Turniere eingeführt und die nächste Wettkampfsaison gestartet. Die Belohnungen für die Wettkampfsaison 2 werden kurz nach dem Beginn von Saison 3 vergeben.Letztes aktuelles Video: Season 3 Trailer