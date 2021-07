Rocket League: Neues Fahrzeug: Aston Martin DB5 (007); eSports: Samsung Odyssey League

Psyonix gibt in Zusammenarbeit mit Metro Goldwyn Mayer (MGM) und Aston Martin bekannt, dass der Aston Martin DB5 von James Bond 007 ab dem 29. Juli in Rocket League ab 15,39€ bei kaufen ) auf allen Plattformen verfügbar sein wird.Das Fahrzeug wird im Item-Shop für 1.100 Credits erhältlich sein. Das Item-Paket umfasst den Aston Martin DB5 von 1963 mit 007-Lackierung (ähnlich der Silberbirkenfarbe) sowie passende Motorsounds, Felgen und einen Reel-Life-Aufkleber. Der Aston Martin DB5 wird vom 29. Juli bis zum 4. August verfügbar sein.Das Auto markiert den Beginn einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen MGM, Aston Martin und Psyonix, wobei in Zukunft weitere James-Bond-Inhalte in das Autofußballspiel kommen werden.Des Weiteren wird die "Samsung Odyssey League" (europäisches eSports-Event) in diesem Jahr in Rocket League ausgetragen - im Vorjahr fand sie in PUBG statt. Das Turnier begann am 23. Juli mit dem Start der Qualifikationsrunde unter anderem in Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Griechenland und Ungarn. Deutsche Mannschaften können sich vom 30. Juli bis 2. August für das regionale Finale qualifizieren. Den Gewinner-Teams winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Das große europäische Finale mit den jeweiligen regionalen Siegern findet vom 27. bis 29. August statt. "Sie treten an den neuesten Samsung Odyssey Gaming Monitoren an - den Namensgebern des Turniers. Darunter sind der Odyssey G9 in 49 Zoll (...) sowie die neuesten Gaming-Modelle G7A1, G5A1 und G3A3", heißt es weiter. Weitere Details, auch zur Teilnahme, findet ihr auf www.odysseyleague.gg