Street Fighter 5: Champion Edition erscheint im Februar 2020 - inklusive Gill - 4Players.de

Capcom hat heute die "Street Fighter 5: Champion Edition" angekündigt. Die bisher umfassendste Version des Prügelspiels erscheint am 14. Februar 2020 für PlayStation 4 und PC. Wie heute ebenfalls per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, kehrt Gill zurück und ergänzt die Kämpferriege der Champion Edition:"Für existierende Street Fighter™ V Spieler wird Gill schon ab Dezember 2019 verfügbar sein. (...) Die Street Fighter V: Champion Edition enthält alle Inhalte der Erstveröffentlichung und der Street Fighter V: Arcade Edition (mit Ausnahme von Fighting Chance-Kostümen, Markenkooperationen und dem Capcom Pro Tour DLC).Zusätzlich enthält die Champion Edition sämtliche Charaktere, Arenen und weitere Inhalte, die seit der Veröffentlichung der Arcade Edition dem Spiel hinzugefügt wurden. Insgesamt erhalten Käufer der Street Fighter V: Champion Edition so 40 Charaktere, 34 Arenen und mehr als 200 Kostüme. Spieler können sich ihren Weg durch zahlreiche Einspieler- und Mehrspieler-Modi kämpfen, die Neueinsteigern wie Veteranen keine Wünsche offenlassen. Dazu zählen der Story Mode, Arcade Mode, Team Battle, Ranked Match, Casual Match und mehr.Mit Gill betritt in der Champion Edition auch der Anführer der Secret Society und Endboss der Street Fighter™ III Serie die Bühne. Gill ist ein Meister der Pyrokinese und Cryokinese, womit er Feuer und Eis in perfektem Gleichgewicht der Elemente beherrschen kann. Auch wenn er sich lieber im Verborgenen halt, stellt sich Gill nun seinen Widersachern, um die jahrtausendealte Offenbarung der Illuminati zu erfüllen. Gill wird in der Champion Edition enthalten sein – Street Fighter V-Spieler können ihn alternativ schon ab diesem Dezember als kostenpflichtigen Zusatzinhalt oder im Spiel für 100,000 FM (Fight Money) erwerben.Die Street Fighter V: Champion Edition wird für PlayStation®4 ab dem 14. Februar digital und im Handel erscheinen, eine Steam-Version für PC wird zum selben Termin angeboten. Ab dem 18. November können bisherige Street Fighter V-Besitzer ein Upgrade-Kit erwerben, das sofortigen Zugriff zu allen Inhalten der Champion Edition bis zur Veröffentlichung der Vollversion am 14. Februar gewährt.Damit können auch Käufer der Erstveröffentlichung von Street Fighter V weiterhin auf alle Spielinhalte zugreifen. Alle neuen Spiel-Modi und Spiel-Balance-Updates sind für alle Street Fighter V-Spieler komplett kostenlos. Zusätzliche DLC-Spielcharaktere können über verschiedene Herausforderungen im Spiel und die dadurch verdiente Ingame-Währung kostenfrei erspielt werden. DLC-Inhalte können ebenso mit Echtgeld direkt freigeschaltet werden. Weitere, optionale Inhalte sind darüber hinaus mit Fight Money, der beim Spielen verdienten virtuellen Währung, freischaltbar."Letztes aktuelles Video: E Honda Lucia und Poison Gameplay Trailer