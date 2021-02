Street Fighter 5: Winter-Update mit V-Shift und Season 5 mit Dan & Eleven stehen in den Startlöchern

Fünf Season-5-Charaktere. Jeder Charakter kommt mit einem Battle Costume, einem besonderen Titel und ihrer Standard-Farbgebung (Farben 3-10)

26 neue Kostüme

Zwei neue Arenen

Acht Titel

Bonus-Inhalt: Eleven

100.000 Fight Money für Ingame-Käufe

PS4-Themes oder Steam-Wallpaper

Capcom hat die fünfte und letzte Season für Street Fighter 5 ab 24,90€ bei kaufen ) (nach der Ankündigung im August 2020) ausführlicher vorgestellt und bekanntgegeben, dass die ersten Inhalte ab dem 22. Februar 2021 für PC und PS4 veröffentlicht werden. Der ursprüngliche Zeitplan war wohl etwas durcheinander geraten. Insgesamt fünf neue Charaktere sind für Season 5 vorgesehen: Dan (22. Februar), Rose (Frühjahr 2021), Oro und Akira - sowie ein bisher "geheimer" Charakter.Zusammen mit dem Charakter Dan erscheint am 22. Februar ein (kostenloses) Update, das die neue V-System-Mechanik namens "V-Shift" hinzufügt. V-Shift verspricht mehr Möglichkeiten in der Defensive. Capcom : "Diese neue Defensivmechanik ermöglicht es euch, aus schwierigen Situationen herauszukommen. Es kann eigentlich zu jeder Zeit in einem Match ausgeführt werden, wenn ihr einen Balken V-Gauge opfert. Richtig eingestellt könnt ihr einen vollständig unbesiegbaren Backdash ausführen, der die Zeit für einen kurzen Moment verlangsamt und euch die Möglichkeit gibt zu überlegen, wie ihr dem Angriff des Gegners entgegenwirken könnt. Dieser Move ist auch für Würfe unbesiegbar, daher ist er in vielen Situationen eine unglaublich effektive Verteidigungsoption! Wenn ihr einen V-Shift perfekt ausführt, erhaltet ihr die Hälfte der verwendeten V-Gauge-Leiste zurück. Ihr könnt einen 'V-Shift Break' folgen lassen, was euren Charakter einen Vorwärtsangriff ausführen lässt und das Blatt wenden kann. V-Shift Break ist ein Vorwärtsangriff, um den Schwung des Gegners zu stoppen."Dieses Saison-5-Update wird außerdem die neue Trainingsarena "The Grid Alternative" und viele Balance-Veränderungen für alle 40 Charaktere (inkl. V-Shift) umfassen.Darüber hinaus bekommen alle Season-Pass-Käufer einen Bonus-Charakter spendiert, und zwar Eleven. Eleven ist eine Prototyp-Version von Twelve aus Street Fighter 3 und wurde von Gills Geheimorganisation erstellt. Eleven wird zusammen mit Dan am 22. Februar zur Verfügung stehen."Elven fungiert als Mimikry-Charakter und verwandelt sich zufällig in einen Charakter, den ihr momentan besitzt. Ihr erfahrt erst beim Laden in den Kampf, für wen sich Eleven entschieden hat. Außerdem wird eine zufällige V-Fähigkeit und einen V-Trigger für euch ausgewählt. Der Kämpfer behält das Farbschema von Eleven bei, während er sich wie der duplizierte Charakter verhält! Eleven kann zu jedem eurer Kämpfer werden! Der Charakter behält die Farbe von Eleven", schreibt der Publisher im PlayStation.Blog Capcom bietet in dem Zusammenhang zwei Season-5-Pakete an, den Season 5 Premium Pass für 39,99 Euro und den Season 5 Character Pass für 24,99 Euro.Season 5 Premium PassSeason 5 Character Pass