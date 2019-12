Wattam: Neues Spiel von Katamari-Damacy-Schöpfer Keita Takahashi erscheint heute für PS4 und PC - 4Players.de

Screenshot - Wattam (PC) Screenshot - Wattam (PC) Screenshot - Wattam (PC) Screenshot - Wattam (PC) Screenshot - Wattam (PC) Screenshot - Wattam (PC) Screenshot - Wattam (PC)

Annapurna Interactive und Funomena werden heute Wattam , das neue Spiel von Keita Takahashi ( Katamari Damacy , Nobi Nobi Boy), für PlayStation 4 und PC veröffentlichen. Hier geht es zur entsprechenden Seite im Epic Store , im PlayStation-Blog gewährt der Chef-Entwickler zudem Einblicke in die Entstehungsgeschichte. Das Wort "Wattam" ist demnach zusammengesetzt aus den tamilischen und japanischen Wörtern für "einen Kreis machen" bzw. "eine Schleife machen".In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Bürgermeister ist ganz allein in einer dunklen Welt ohne Erinnerungen und zu traurig, um zu merken, dass seine lieben Freunde ganz in der Nähe sind. Aber dank einer unerwarteten Begegnung erinnert er sich, wie schön es ist, einen Freund bei der Hand zu nehmen und zusammen ins Abenteuer aufzubrechen. Begleite den Bürgermeister, wenn er sich mit neuen und alten Freunden zusammentut, und entdecke die verlorenen Freuden in ihrer Welt. Übernimm allein oder mit Freunden die Kontrolle über eine Gruppe von Charakteren, verwandle dich in Obst oder Häufchen, klettere in ungeahnte Höhen, lache, weine, stolpere und überwinde die Grenzen der Sprache und Gedanken, um alle zusammenzubringen. Lerne, wieder Spaß zu haben!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer