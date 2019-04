God of War: Abendfüllender Dokumentarfilm "Raising Kratos" angekündigt - 4Players.de

Sony hat den abendfüllenden Dokumentarfilm "Raising Kratos" angekündigt, der einen ausführlichen Blick hinter die Entwicklung von God of War bei Sony Santa Monica geben wird. Der Film soll "sehr bald" auf PlayStation YouTube seine Premiere feiern."Noch wichtiger ist, dass PlayStation zum ersten Mal die Chance ergriffen hat, eine Geschichte über die Menschen zu erzählen, die dieses Kunstwerk geschaffen haben. Mit Clips und Interviews, die aus Hunderten von Stunden Filmmaterial ausgewählt wurden, das während der Produktion des Spiels aufgenommen wurde, hoffen wir, dass ihr diese filmische Reise der zweiten Chancen genießen werdet, die in Familie, Opfer, Kampf, Zweifel und schließlich Triumph wurzeln", heißt es . "Alle kreativen Bemühungen, insbesondere solche dieser Größenordnung, erfordern ein unglaubliches Maß an Engagement und Konzentration. Mit einem Team von Hunderten von Menschen und einer mehrjährigen Entwicklungszeit war die Teamarbeit für den Erfolg des Spiels von größter Bedeutung.""Zweifel ist der Dämon, der im Ohr jedes Menschen in dieser Branche lebt ...", sagte Cory Barlog (Game Director von God of War) in dem Zusammenhang.Letztes aktuelles Video: Raising Kratos Trailer