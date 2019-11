You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima.



Cory Barlog würde offenbar liebend gerne sein Action-Adventure God of War für den PC umsetzen. Das antwortete er auf Twitter einem Spieler, der nach einem "nativem" PC-Port fragte. Da das von Sony Santa Monica entwickelte Spiel ein Prestige-Projekt Sonys ist, scheint solch ein Wunsch aber nicht so einfach umzusetzen zu sein.Barlog antwortete auf den Tweet:"Weißt du, ich würde das lieben. Leider ist das aber eine Entscheidung, die über meiner Gehaltsklasse liegt. Ich bin schließlich kein Kojima, was im Alltag immer wieder deutlich wird."Letztes aktuelles Video: Raising Kratos Trailer