God of War: Fortsetzung oder Ableger für PS5 angekündigt; Release 2021

Mit einem ziemlich nichtssagenden Teaser zu Neuigkeiten rund um God of War hat Sony seine PS5-Präsentation abgeschlossen. Demnach kehrt Kratos mit seinem Sohnemann im kommenden Jahr zurück und wird den Nachwuchs weiter auf die Dinge vorbereiten, die Ragnarök so mit sich bringen könnte.Gesehn vom Spiel hat man aber quasi noch nichts. Ursprünglich spielten Sony Santa Monica und Creative Director Cory Barlog mit dem Gedanken, eine Erweiterung für God of War zu entwickeln. Allerdings stellte sich heraus, dass die Ambitionen des Teams doch größer wurden und die Dimensionen für eine klassische Erweiterung sprengten.So bleibt aktuell offen, ob es sich bei diesem angeteaserten God of War lediglich um eine Art Standalone-Ableger im Stil von Uncharted: Lost Legacy oder tatsächlich um eine vollwertige Fortsetzung handelt.Letztes aktuelles Video: Raising Kratos Trailer