God of War: "Enhanced-Performance-Update" für PlayStation 5 erscheint am 2. Februar

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow!



✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users



Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF



— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021

Sony wird am 2. Februar 2021 ein "Enhanced-Performance-Update" für God of War ab 19,62€ bei kaufen ) (2018) auf der PlayStation 5 veröffentlichen. Bisher bot das Spiel auf der PS5 einen Performance-Modus und einen Grafik-Modus - wie auch auf der PlayStation 4 Pro. Das "Enhanced-Performance-Update" soll die aktuellen Optionen durch eine neue Standardeinstellung ersetzen, die beide Modi vereinen soll. Das Spiel wird auf der PS5 mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K-Auflösung mit Checkerboard-Rendering laufen. Es wird also nicht nativ in 4K gerendert.Alternativ kann man jederzeit zum ursprünglichen PlayStation-4-Grafikmodus zurückkehren (Original Performance Experience), in dem das Spiel mit einer 4K-Checkerboard-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde läuft.