God of War: Neuer Trailer zeigt die Features der PC-Version

Sony hat einen neuen Trailer zur PC-Umsetzung von God of War ( ab 15,66€ bei kaufen ) veröffentlicht. Der Trailer zeigt die technischen Features des Action-Adventures von Sonys Santa Monica Studio und neue Impressionen der PC-Fassung, die u.a. mit Hilfe von Nvidia-Technologie wie DLSS sowie Nvidia Reflex optimiert wurde.God of War erscheint am 14. Januar 2022 für PC. Für die Umsetzung zeichnet Jetpack Interactive verantwortlich. Das Original erschien bereits am 20. April 2018 auf PlayStation 4 und konnte sich im Test auf 4Players.de einen Platin-Award schnappen.