God of War: Startschuss für den Preload der PC-Version steht an

Minimum

Empfohlen

Am 14. Januar 2022 erscheint die von vielen Fans lange ersehnte PC-Version des Actionspiels God of War ( ab 15,66€ bei kaufen ) . Doch wann genau beginnt eigentlich die Preload-Phase für alle Vorbesteller? Darauf gibt es glücklicherweise eine ganz genaue Antwort.Das Entwickler-Team von Sony Santa Monica hat sich diesbezüglich via Twitter zu Wort gemeldet und die wichtigsten Details verkündet. Demnach fällt der Startschuss für die Preload-Phase von God of War bei Steam am heutigen Mittwoch, den 12. Januar 2022. Ganz genau geht es um 17:00 Uhr deutscher Zeit los: Dann können sich alle Vorbesteller der PC-Version die nötigen Daten vorab herunterladen und dürfen sich somit am Freitag direkt zum Launch mit Kratos in den Kampf stürzen.An dieser Stelle präsentieren wir euch nochmals eine Übersicht der Systemanforderungen für God of War auf dem PC. Bei Bedarf habt ihr somit noch ausreichend viel Zeit, um euren Rechner aufzurüsten.Windows 10Intel i5-2500K oder AMD Ryzen 3 12008 GB ArbeitsspeicherNvidia GTX 960 oder AMD R9 290X70 GB freier FestplattenplatzWindows 10Intel i5-6600K oder AMD Ryzen 5 2400 G8 GB ArbeitsspeicherNvidia GTX 1060 oder AMD RX 57070 GB freier FestplattenplatzGof of War erschien ursprünglich am 20. April 2018 auf PlayStation 4 und konnte im Test auf 4Players.de einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen.Letztes aktuelles Video: Features Trailer PC