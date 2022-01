God of War: PC-Version knackt gleich zwei Rekorde bei Steam

Die PC-Version von God of War ( ab 15,29€ bei kaufen ) wurde am 14. Januar 2022 veröffentlicht. Doch bereits diese kurze Zeit hat gereicht, um bei Steam gleich mehrere Rekorde aufzustellen. Ganz abgesehen davon, dass das Actionspiel direkt auf den ersten Platz der Verkaufscharts stürmen konnte.Wie aus den aktuellen Statistiken von Steamdb.info hervorgeht, tummelten sich zur Spitzenzeit mehr als 73.000 Spieler gleichzeitig in der PC-Version von God of War . Der bisherige Peak war am gestrigen Sonntag gegen 16:00 Uhr deutscher Zeit mit exakt 73.529 Benutzern erreicht. Das bedeutet gleichzeitig einen neuen Rekord: Keine PC-Version aus dem Hause Sony konnte bisher einen höheren Wert vorweisen. Die Portierung des Action-Adventures Horizon: Zero Dawn hat es ihrerzeit auf etwas mehr als 56.000 gleichzeitig aktive Spieler gebracht. Bei Days Gone waren es sogar "nur" 27.450. Allerdings gibt es bisher keine konkreten Verkaufszahlen von der PC-Fassung.Doch es gibt sogar einen weiteren Rekord zu vermelden: God of War hat die bisher höchste Benutzer-Wertung eines Sony-Spiels bei Steam. Derzeit kommt es auf einen Anteil von 97 Prozent positiver Bewertungen und liegt somit deutlich vor der hauseigenen Konkurrenz. Bei Days Gone sind es 93 Prozent, Horizon: Zero Dawn kommt auch bedingt durch die technisch zum Start nicht optimale Umsetzung auf 84 Prozent.Letztes aktuelles Video: Features Trailer PC