God of War: PC-Mod lässt euch als Atreus kämpfen

Am 14.01. erschien die PC-Portierung des bislang dahin PlayStation-exklusiven-Titels God of War. Wie die Kollegen von Kotaku berichten, hat der Mod-Ersteller Specilizer hat nun ein Video auf YouTube gepostet, welches eine spielbare Version von Kratos Sohn Atreus zeigt. Im unmodifizierten God of War hilft Atreus seinem Vater mit Pfeilen aus, während dieser sich durch die Gegner schnetzelt. In der Modifikation wird Kratos jedoch zum Rabenvater und lässt seinen Jungen ganz allein gegen gigantische Trolle und fliegende Dämonen kämpfen. Allerdings befindet sich die Mod noch in einer sehr frühen Phase.Der Ersteller schreibt hierzu unter dem Video: „Wie ihr sehen könnt, ist es im Moment eindeutig noch nicht die reibungsloseste Erfahrung. Ich muss immer noch eine Menge Arbeit in die Mod stecken, um ihn in einen Zustand zu bringen, in dem alles einwandfrei funktioniert." Derzeit hat Atreus nämlich nur eine Kampf-Animation und schwebt förmlich über den Boden hinweg. Auch die Gegner glitchen teils noch etwas durch die Gegend. Specilizer hat bereits so kurz nach Release sehr viel Arbeit in das Modifizieren von God of War gesteckt und viele weitere Mods erstellt.