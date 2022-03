God of War: Amazon möchte offenbar an einer Live-Action-Serie zur PlayStation-Reihe arbeiten

Wie Deadline meldet, spicht Amazon derzeit angeblich mit Sony über eine exklusive Live-Action-Serie von God of War ( ab 17,88€ bei kaufen ) , die auf Prime Video erscheinen soll. Unter anderem sollen Mark Fergus und Hawk Ostby am Projekt beteiligt sein, die für Amazon bereits an The Expanse gearbeitet haben. Als Showrunner wird Rafe Judkins gehandelt, der zuletzt für The Wheel of Time verantwortlich war. Weitere Details wurden nicht genannt. Sony und Amazon haben bisher keinen Kommentar zum Bericht abgegeben.Erst vor wenigen Wochen hat PlayStation Productions mit Uncharted eine beliebte Videospiel-Marke aus dem eigenen Haus auf die große Leinwand gebracht. Auf dem Weg befindet sich außerdem eine Serie zu The Last of Us, die gemeinsam mit HBO entsteht. Und auch Twisted Metal soll eine eigene Show bei Peacock erhalten. Für Amazon wäre God of War ein weiteres Videospiel-Projekt, das früher oder später bei Prime Video landen würde. Schon jetzt befinden sich auch Serien zu Mass Effect und Fallout in Produktion. Einen Starttermin gibt es hier allerdings ebenfalls noch nicht.Letztes aktuelles Video: Features Trailer PC