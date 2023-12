God of War: Gerüchte um Remastered der ersten God of War-Trilogie

God of War: Neuauflage für die PS5 angedeutet

Lange bevor Kratos den Norden gehörig auf den Kopf stellte, sorgte er in der griechischen Götterwelt für Furore. Wer das Spektakel seinerzeit verpasst hat, bekommt eventuell bald eine Möglichkeit, dienachzuholen.Kurz vor Jahresende macht nämlich ein Gerücht die Runde, dass Sony an einerder ersten drei großen-Spiele arbeiten lässt. Die sind einst für die PlayStation 2 und PlayStation 3 erschienen, sollen aber nun ihren Weg auch auf diefinden. Zumindest wenn man den Worten eines vermeintlichen Insiders Glauben schenken mag.Das Gerücht entstammt den Worten von Nick Baker aus dem Podcast XboxEra, wo er sich regelmäßig mit anderen Insidern wie Jeff Grubb über verschiedene Themen unterhält. In der 191. Ausgabe geht es an einer Stelle kurz um God of War und, dass Baker ein großer Fan der ersten Spiele sei. "Ich habe mich lange Zeit über die Entwicklung von God of War geärgert und mich nach den ursprünglichen Hack-and-Slash-Spielen von God of War gesehnt; ich liebe sie einfach so sehr. [...] Und ich habe gehört, dass wir die ursprüngliche God of War-Trilogiefür die PlayStation bekommen", so Baker im Podcast.Weitere Details liefert Baker allerdings nicht, denn er selbst ist noch auf der Suche nach genaueren Informationen. So ist ihm aktuell nicht klar, ob es sich nur um einehandelt oder Sony mehr Zeit und Budget investiert. Er ist aber fest davon überzeugt, dass eine Neuauflage der originalen Trilogie in Arbeit sei, nur der Umfang sei ihm eben noch nicht bewusst.Fans sollten angesichts der recht dünnen Infolage dennoch skeptisch bleiben. Schließlich gibt es seitens Sony bislangrund um God of War, auch wenn der PlayStation-Konzern dem Thema Neuauflagen offen gegenüber steht und