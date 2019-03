Enter the Gungeon: Finales Update zum dritten Geburtstag Anfang April - 4Players.de

Am 5. April - und damit passend zum dritten Geburtstag - wollen Dodge Roll Games und Devolver Digital ein finales Update für Enter The Gungeon veröffentlichen. Es trägt passenderweise den Titel A Farewell to Arms, in dem sich mit The Paradox und The Gunslinger zwei neue spielbare Charaktere vorstellen. Darüber hinaus warten weitere Waffen und Gegenstände, eine zusätzliche geheime Ebene mit einem neuen Boss sowie ein Regenbogenmodus.Das kostenlose Update steht ab dem 5. April für PC, PS4, Switch und Xbox One bereit.Letztes aktuelles Video: Advanced Gungeons Draguns - Launch Trailer