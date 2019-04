Enter the Gungeon: Das letzte Update "A Farewell to Arms" steht bereit - 4Players.de

Für Enter the Gungeon ist das letzte Update "A Farewell to Arms" auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Zum dreijährigen Geburtstag wird der "Bullet Hell Dungeon Crawler" in Pixeloptik zugleich mit 50%-Rabatt auf allen Plattformen angeboten.Das Update umfasst zwei neue spielbare Gungeoneers (The Paradox und The Gunslinger), eine geheime Etage mit einem neuen Boss, den zusätzlichen Regenbogenmodus und eine Ladung neuer Waffen und Gegenstände. Außerdem kann man nun den Hund streicheln. Die komplette Liste mit allen Veränderungen und Bugfixes findet ihr hier Seit dem Verkaufsstart wurde Enter the Gungeon mit drei großen, kostenlosen Erweiterungen versorgt (Supply Drop, Advanced Gungeons & Draguns und A Farewell to Arms) und hat sich über 2,5 Millionen Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: A Farewell to Arms - Launch Trailer