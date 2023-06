Hollow Knight: Pale Court-Mod versüßt die Wartezeit bis zum ersehnten Silksong

Hollow Knight: Pale Court-Mod bringt neue Bosse, Dialoge und Charms ins Spiel

Nach der enttäuschenden, aber nicht überraschenden Nachricht vor einem Monat,, dürften sich viele Fans erneut an den Vorgänger klammern.Das Metroidvania vom australischen Entwicklerstudio Team Cherry hat zwar mittlerweile ein paar Jährchen auf dem Buckel, doch für einen Speedrun oder einen Durchgang im Steel Soul-Modus ist immer Zeit. Wer eher nachdürstet, kommt mit der bald erscheinendenaber auch auf seine Kosten.Mehrere Jahre haben die Hobby-Programmierer MEBI, Zaliant, Saleh und HooKnows daran gearbeitet, nun ist sie endlich fertig: Die Pale Court-Mod für Hollow Knight. Schonkönnen PC-Spieler die düstere Indie-Perle mit einem kostenlosen Download um eine ganze Menge neuer Inhalte erweitern, für die sich ein erneuter Ausflug nach Hallownest sicherlich lohnen dürfte und die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong zumindest etwas verkürzt.Anlässlich der Release-Termin-Verkündung gibt es auch einenzur Mod, der die fünf Stars des Fanprojekts ins Rampenlicht rückt: Ze’mer (auch bekannt als Grey Mourner), Dryya, Isma, Hegemol und Ogrim (auch bekannt als Dung Defender beziehungsweise White Defender). Sie sind die, die geschworen haben, den Thron von Hallownest und den Pale King zu beschützen und in Hollow Knight ihre Spuren hinterlassen haben – auch wenn zum Zeitpunkt des Spiels nur noch zwei von ihnen am Leben sind.Im Trailer könnt ihr bereits einen Blick darauf werfen, was euch in der Mod spielerisch erwartet: Weil ihr in Hollow Knight schon gegen den White Defender kämpfen könnt, sind die vier restlichen Ritter vollständig animiert worden und haben ihremit brandneuen Angriffsmustern bekommen. Nun könnt ihr wirklich die Elite von Hallownest herausfordern.Darüber hinaus will euch das Fanprojekt aber auch nochservieren, mit denen ihr sowohl die Geschichte der fünf Ritter noch näher kennenlernen und euch spielerisch austoben könnt., dürfte die Pale Court-Mod euch jedenfalls noch ein paar spaßige Stunden im Universum der kleinen Käfer garantieren.