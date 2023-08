Hollow Knight: Gegen süße Käfer, Oktoroks und Höllenfürsten: Drei Lieblingsspiele von Gerrit

Lufia: Auf dem Gipfel der RPG-Welle

Attacke gegen die Aquahydra: Kampfbildschirm sah auf dem SNES nie besser aus.

Romance, Bromance und ein bisschen Sticheleien

In Reih und Glied: In Städten und Schlössern laufen die Partymitglieder im Gänsemarsch Anführer Maxim hinterher.

Hollow Knight: Melancholische Entdeckungstour im vergessenen Königreich

Mystischer Tümpel: Die Umgebungen der Spielwelt sind von Design und Stimmung her ein Highlight.

Metroidvania mit Souls-Anleihen

Heftige Bossfights verzeihen euch nur wenige Fehler - so manchem Gegner musste ich Dutzende Male gegenüber treten.

The Legend of Zelda - Ocarina of Time: Lost im Wassertempel

Zum ersten Mal in 3D in die Ebenen von Hyrule treten - ein bombastisches Gefühl der Freiheit.

Auf Zeitreise durch Hyrule

Ocarina of Time hat meiner Ansicht nach die Spielereihe und das Genre des Action-Adventures seinerzeit auf ein neues Level gehoben.