Tekken: Turnier wird Ziel von Aktivisten-Attacke

Aktion richtet sich gegen Event-Sponsor





So activists stopped the winners final match between me and @byJoka at #EGX2023, what a mad occurrence to happen, I just wanna play man lol, some of the paint they shot at the stream screen went over us a little. Don't think their message was sent though, sucks for them eh?



Ein-Turnier in Großbritannien ist zum Ziel einer Attacke von Klimaaktivisten geworden. Im Rahmen der EGX, der größten Gaming-Veranstaltung des Landes, stürmten am Wochenende drei Mitglieder der Just Stop Oil-Gruppierung die Bühne.Dabei beschmierten die Aktivisten Teile des Setups und der Bühne mit Farbe und spritzten diese außerdem. Grund war nach eigenen Angaben ein Protest gegen einen Sponsoren des Events.Nach der Aktion, die sich während eines Finalspiels des Tekken 7-Turniers zugetragen hatte, stellten sich die Demonstranten zum Publikum gewandt auf und versuchten, ihr Verhalten zu rechtfertigen, waswurde. Das Trio wurde anschließend von der Security aus der Halle geführt – auf sie könnte eine Anklage wegen Sachbeschädigung warten. Gerichtet habe sich die, die die EGX sponsert und nach Angaben von Just Stop Oil für die Finanzierung von „rund 167 Milliarden US-Dollar an fossilen Brennstoffen“ verantwortlich ist.Spieler KaneandTrench, der während der Aktion auf der Bühne war, twitterte später: „Ich glaube nicht, dass ihre Message angekommen ist; ganz schön scheiße für sie, oder?“ Kommentator und Turnier-Organisator Spag wiederum, dass das für 5.000 Pfund dotierte Turnier von J0Ka, einem „von Saudi-Arabien gesponsertem Spieler“, gewonnen wurde.Just Stop Oil ist gewissermaßen das britische Äquivalent zur Letzten Generation hierzulande. Sie versuchenoder den Straßenverkehr lahmzulegen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Regierung zu wenig gegen den Klimawandel unternimmt. Ihre Ziele waren schon Konzerte und Sport-Events; auch beschmierten sie in einer viel kritisierten Aktion das berühmte „Sonnenblumen“-Gemälde von Vincent van Gogh in der London National Gallery mit Suppe.