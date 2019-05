Spielemarkt Japan: Famitsu-Umfrage zur Next-Generation: "Abwärtskompatibilität" ist der wichtigste Aspekt - 4Players.de

In der japanischen Famitsu (via Twinfinite ) wurden 1.416 Leser zur nächsten Konsolen-Generation am Beispiel der "PlayStation 5" befragt. Die erste Frage drehte sich um das "wichtigste Feature" der Konsole. Jeder Leser durfte nur einen Aspekt nennen. Für die meisten Befragten war die "Abwärtskompatibilität" (245 Stimmen) das wichtigste Feature, gefolgt von Grafik (205 Stimmen), Ladezeiten (205 Stimmen), Preis (172 Stimmen) und der Spiele-Vielfalt (116 Stimmen). Es folgten Sound (115 Stimmen), Online Services (99 Stimmen), VR (97 Stimmen), Streaming (63 Stimmen) und Sonstiges (172 Stimmen).Auf die Frage "Werdet Ihr die PlayStation 5 kaufen", antworteten 64,7 Prozent mit "Ja". 32,2 Prozent der Befragten sind noch unentschlossen. 3,1 Prozent lehnten den PS5-Kauf ab.71,9 Prozent der befragten Famitsu-Leser kaufen ihre Spiele lieber auf physischen Datenträgern (Blu-ray-Disc oder Speicherkarte). 28,1 Prozent bevorzugen digitale Downloads.An der Umfrage nahmen 1.416 Personen teil (männlich: 1.291; weiblich: 125). Altersstruktur: drei unter zehn Jahren, 267 Teenager, 313 in den Zwanzigern, 413 in den Dreißigern, 337 in den Vierzigern, 82 in den Fünfzigern, zwei in den Sechzigern und zwei über siebzig Jahre.