Spielemarkt Japan: Der Verkaufsstart von PS5 und Xbox Series X/S im Land der aufgehenden Sonne (inkl. Verkaufszahlen)

Demon's Souls has sold 18.607 copies



Famitsu also reports Xbox Series X and S being sold out in Japan, forcing retailers to conduct lottery sales



(Also, from what I can see, there is no split available re: XSX and XSS sales)



— Nibel (@Nibellion) November 18, 2020

PS2: 631.000

PSP: 16.000

PS3: 88.000

PSV: 325.000

PS4: 322.000

PS5: 118.000

Xbox: 124.000

Xbox 360: 62.000

Xbox One: 24.000

Xbox Series X/S: 21.000

Die Famitsu meldet, dass die PlayStation 5 in den ersten vier Tagen knapp 118.000 Mal und die Xbox Series X/S in sechs Tagen knapp 21.000 Mal in Japan verkauft wurden. Das meistverkaufe PS5-Spiel war Marvel's Spider-Man: Miles Morales (18.640 Verkäufe) vor dem Remake von Demon's Souls (18.607 Verkäufe). Getrennte Verkaufszahlen für Xbox Series X und Xbox Series S sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition gibt es nicht. Laut Daniel Ahmad (Senior Analyst bei Niko Partners) sollen 88 Prozent der verkauften Konsolen aber ein Disk-Laufwerk gehabt haben.Die Konsolen von Microsoft und Sony waren "sofort ausverkauft", als die Vorbestellungen bzw. die Reservierungen begannen, hieß es. Viele Händler sahen sich gezwungen, Lotteriesysteme einzusetzen, um zu bestimmen, wer eine Konsole bekommt und wer leer ausgeht, da die Nachfrage das Angebot deutlich überstieg. Beide Konsolen-Hersteller hätten also noch problemlos mehr Geräte in Japan absetzen können. Laut der Famitsu wird erwartet, dass das Angebot und das Verkaufsvolumen in Vorbereitung auf die Weihnachtssaison zum Jahresende steigen werden.In der Famitsu via Gematsu wurde noch angemerkt, dass die Verkaufszahlen der PlayStation 4 im Vergleich zur PlayStation 5 zwar hoch erscheinen mögen, dies aber auch darauf zurückzuführen sei, dass die PlayStation 4 erst später in Japan auf den Markt kam (November 2013 in Nordamerika und Europa, Februar 2014 in Japan), so dass sich Sony Japan eine größere Anzahl an Konsolen für den Verkauf in dem Land der aufgehenden Sonne sichern konnte.Die Debüts der PlayStation-Konsolen in Japan ( Famitsu ):Die Debüts der Xbox-Konsolen in Japan ( Famitsu ):