Spielemarkt Japan: 2020: 87 Prozent aller Konsolen-Verkäufe entfallen auf Nintendo Switch und neun Switch-Titel in den Software-Top-Ten

Animal Crossing: New Horizons (6.378.103) Ring Fit Adventure (1.591.366) Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! (digitales Brettspiel rund um ein Eisenbahnunternehmen für Switch von Konami) (1.233.023) Final Fantasy 7: Remake (949.379) Pokémon Sword/Shield (892.456) Mario Kart 8: Deluxe (798.174) Super Smash Bros Ultimate (560.122) Minecraft: Switch Edition (556.982) Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (519.649) Super Mario 3D All-Stars (492.620)

Fast 6 Mio. Switch-Konsolen wurden im vergangenen Jahr in Japan verkauft (Anstieg in Höhe von 30 Prozent gegenüber 2019). Die Verkäufe der Nintendo-Konsole machten 87 Prozent aller im letzten Jahr verkauften Konsolen aus, denn insgesamt wurden 6,85 Mio. Konsole über alle Hersteller hinweg verkauft. Die normale Switch verkaufte sich 3,9 Millionen Mal. Die Switch Lite lag knapp über 2 Millionen Verkäufen. Von der PlayStation 4 wurden 543.000 Exemplare verkauft. Die PlayStation 5 liegt derzeit bei 255.000 verkauften Exemplare, aber hier ist der fehlende Nachschub der limitierende Faktor.Bei den Software-Verkäufen von Box-Versionen im Einzelhandel liegt Animal Crossing: New Horizons weit in Führung. Ring Fit Adventure schaffte den Sprung auf den zweiten Platz und profitierte als Fitness-Programm sehr wahrscheinlich von Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie. Im Jahr 2019 lagen die Verkaufszahlen von Ring Fit Adventure noch bei knapp 500.000. Mittlerweile haben sich sieben Switch-Spiele in Japan über zwei Mio. Mal verkauft. In den Top Ten befinden sich nur Switch-Titel mit einer Ausnahme: Final Fantasy 7: Remake für PlayStation 4.Top Ten Software-Verkäufe in Japan (nur Box-Versionen im Einzelhandel)Gemäß der Daten von Famitsu via GamesIndustry.biz stiegen Hardware-Absatz um 12,5 Prozent und der Software-Absatz um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.