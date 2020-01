Platinum Games: Kapitalbeteiligung von Tencent: Unternehmen und Self-Publishing sollen gestärkt werden

Platinum Games hat eine Kapitalbeteiligung von Tencent Holdings Limited erhalten und eine allgemeine Partnerschaft mit dem chinesischen Konzern angekündigt . "Diese Partnerschaft wird keine Auswirkungen auf die Unabhängigkeit unseres Unternehmens haben und wir werden unsere Aktivitäten unter unserer derzeitigen Unternehmensstruktur weiterführen", versichert", Kenichi Sato (Präsident und CEO von Platinum Games).Die Investitionssumme wurde nicht offengelegt. Das zusätzliche Kapital soll genutzt werden, um das Fundament des Unternehmens zu stärken und eine Expansion in den Bereich des Self-Publishings ermöglichen. Platinum Games möchte demnach die eigenen Spiele selbst vertreiben bzw. als Publisher der eigenen Titel fungieren - wie z.B. Bungie mit Destiny 2 nach der Loslösung von Activision Blizzard. "Wir hoffen auch, dass diese Partnerschaft uns eine breitere globale Perspektive geben kann, während wir weiterhin qualitativ hochwertige Spiele entwickeln, die unserem Namen treu bleiben", heißt es weiter.Schon im Mai 2019 wurde verkündet, dass sie sich von Publishern lösen wollen (wir berichteten). Platinum Games arbeitet aktuell an Babylon's Fall (Publisher: Square Enix) und Bayonetta 3 (Nintendo). Ihr letztes Spiel war Astral Chain Tencent ist an zahlreichen Unternehmen im Spiele-Bereich beteiligt, u.a. an Riot Games (100%), Supercell (84,3%), Grinding Gear Games (80%), Epic Games (40%), Glu Mobile (14.46%), Bluehole (11.5%), Activision Blizzard (5%), Paradox Interactive (5%), Ubisoft (5%) und Miniclip. Beteiligungsdaten (in Klammern) laut Wikipedia (EN).