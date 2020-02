Platinum Games: Teaser-Website deutet vier Ankündigungen an, inkl. The Wonderful 101: Remastered

Aktualisierung vom 03. Februar 2020, 22:50 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 03. Februar 2020, 16:34 Uhr:

Mittlerweile hat Platinum Games die Teaser-Website "Platinum 4" aktualisiert und nach der offiziellen Bestätigung von The Wonderful 101: Remastered ist klar, dass das Unternehmen noch drei weitere Projekte ankündigen wird.Weitere Hinweise wurden nicht verraten, aber es wird fleißig darüber spekuliert, ob unter Umständen Viewtiful Joe als Remaster für weitere Plattformen umgesetzt wird oder sich Drakengard 4 in Entwicklung befinden könnte. Für eine Umsetzung von Astral Chain (Rechteverteilung: 50% Nintendo, 50% Platinum Games) auf andere Plattformen sei es noch zu früh, sagte Atsushi Inaba von Platinum Games in einem Interview Nach den Gerüchten über eine bevorstehende Kickstarter-Kampagne für eine Neuauflage von The Wonderful 101 (wir berichteten ), sorgt Platinum Games mit einer die Zahl "4" in den Fokus rückenden Teaser-Website , auf die man ebenfalls per Twitter hingewiesen hat, erneut für Spekulationen:Dass Metroid Prime 4 einen erneuten Entwicklerwechsel erfahren hat und nun bei Platinum gelandet ist, dürfte ähnlich unwahrscheinlich sein, wie eine Ankündigung von Bayonetta 4, so lange noch nicht einmal Bayonetta 3 erschienen ist. Prognosen für ein viertes Dragon-on Dragoon alias Drakengard oder Nier sind da schon plausibler, schließlich hatte Yoko Taro bereits an entsprechenden Fortsetzungen Interesse bekundet (wir berichteten ). Andere wollen die "4" aus Armored Core 4 erkannt haben oder vermuten eine weitere Comic-Versoftung der Fantastic Four. Eventuell deutet die "4" aber auch nur auf den morgigen 4. Februar als Termin für eine wie auch immer geartete Ankündigung hin. Bald wissen wir hoffentlich mehr...