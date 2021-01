Platinum Games: Nächste Ankündigung wird eher ein kleines Projekt

Bei der nächsten Ankündigung von Platinum Games soll es sich eher um ein kleineres Projekt handeln. Das hat Studio-Mitbegründer Atsushi Inaba im Gespräch mit Video Games Chronicle verraten. Darüber hinaus fügt er an, dass sich besagtes Projekt schon seit einer Weile in Entwicklung befindet. Tatsächlich hatte man die Ankündigung bereits früher geplant, doch machte - wie bei vielen anderen Herstellern auch - die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Wann das neue Projekt vorgestellt werden soll, lässt Inaba zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.Er hofft allerdings, dass die Ankündigung ein Lächeln in die Gesichter der Platinum-Fans zaubern und positive Reaktionen hervorrufen wird.