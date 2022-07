Platinum Games: Takao Yamane wird Vizepräsident, ruft eine neue Ära aus

Engere Verbindung von Platinum Games und Nintendo?

Das auf Charakter-Action-Spiele spezialisierte Studio Platinum Games ( Bayonetta Nier: Automata ) hat einen neuen Vizepräsidenten. Takao Yamane, ehemaliger Managing-Director von Nintendo of Europe wird Chief Business Officer. Platinum Games arbeitet derzeit am Switch-Exklusiven Bayonetta 3.Die Personalie, die laut Famitsu als "Beginn einer neuen Ära" einen "signifikanten Wechsel" für Platinum Games bedeuten soll, könnte eine Vertiefung der Geschäftbeziehungen zwischen Nintendo und dem bis dato unabhängigen Studio bedeuten. In einem Interview mit Famitsu spricht Yamane davon, dass er bei Platinum Games benötigt würde, um "ihre Träume Realität werden zu lassen". Yamane wechselt den Arbeitgeber nach 27 Jahren, er war zuvor in verschiedenen hochrangigen Postionen beim japanischen Spieleriesen angestellt.Platinum Games hat bereits in der Vergangenheit exklusiv für Nintendo entwickelt - sowohl Bayonetta 2 als auch Bayonetta 3 wird es ausschließlich auf Nintendo-Konsolen geben. Auch Wonderful 101 erschien zunächst WiiU-exklusiv - und Astral Chain ist eines der exklusiven Action-Highlights auf der Switch. Nintendo besitzt sogar Teil-Rechte am Bayonetta-Franchise, da Publisher Sega bei Teil 2 den Geldhahn zudrehte und Nintendo einsprang. Astral Chain wurde sogar direkt im Auftrag des japanischen Spielegiganten entwickelt.Eine engere Verbindung von Platinum Games und Nintendo ist also nicht unwahrscheinlich - zumal das zuletzt über Square Enix für PlayStation-Konsolen und PC veröffentlichte Babylon's Fall nicht überzeugen konnte. Famitsu wird am 20. Juli ein längeres Interview veröffentlichen, in dem Yamane sich zu den weitere Plänen von Platinum Games äußern soll.