Platinum Games: Hideki Kamiya verlässt den Entwickler ab Oktober

Platinum Games: Hideki Kamiya verlässt das Studio





As announced on the official PlatinumGames X account,

I will be leaving PlatinumGames on October 12, 2023.

This came after a lot of consideration based on my own beliefs.

and was by no means an easy decision to make.

(1/2)



— 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 25, 2023

Ohne Kamiya: So geht es bei Platinum Games weiter

Er war an Spielen wieoderbeteiligt und hat sich auf Twitter gerne auch mal mit Nutzern angelegt: Die Rede ist von. Der japanischewird demnächst ein neues Kapitel aufstoßen, denn erseinen langjährigen ArbeitgeberDies gab das in Osaka beheimatete und einst von Kamiya mitgegründete Studio überbekannt. Demnach wird Kamiya bereits in wenigen Wochen nicht mehr für das Unternehmen tätig sein. Wie es um das von ihm geleitetesteht, welches sich seit 2020 in Entwicklung befindet, bleibt offen."Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Hideki Kamiya Platinum Games amverlassen wird", heißt es heute in einer Mitteilung des japanischen Entwicklerstudios auf Twitter. Gründe für die Trennung werden nicht genannt, aber man bedankt sich für seine "kreativen Ideen" und seine "Führungsqualitäten". Zudem wünscht man Kamiya für die Zukunft alles Gute und, dass er weiterhin als "als Spieleentwickler erfolgreich sein wird."Kurz darauf meldete sich Kamiya ebenfalls via Twitter zu Worte und bestätigt die. Es sei "keineswegs eine leichte Entscheidung" für ihn gewesen, aber er habe diese nach reiflicher Überlegung getroffen. Er glaube, dass dies das beste Ergebnis sei und werde weiterhin seinen eigenen Weg gehen. Details zu seiner Zukunft verrät er jedoch nicht.Ebenso herrscht Unklarheit darüber, wie es um Project G.G. steht.und direkt von Hideki Kamiya geleitet. Seinerzeit beschrieb er es als ein Spiel, welches zu 100 Prozent die DNA von Platinum Games in sich trägt und nicht von einem großen Publisher finanziert wird. Mehr Informationen wurden seitdem nicht mehr geteilt.Wie es also um den aktuellensteht und, ob das Projekt ohne Kamiya überhaupt fortgesetzt wird, ist derzeit eine große Unbekannte. Platinum Games hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert. Generell liegt die Zukunft des japanischen Studios etwas im Unklaren.Nachdem man zuletztundfür Nintendo entwickelte, sind derzeit nur die Arbeiten an Project G.G. offiziell bekannt. Allerdings soll Platinum auch an einer großen neuen IP arbeiten, wobei diesbezüglich keine Details bekannt sind. Klar ist nur, dass, der zuvor jahrelang für Nintendo gearbeitet hat.