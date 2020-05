Mafia 3: Definitive Edition veröffentlicht; kostenloses Upgrade für Mafia-3-Besitzer

"Erweiterung 1 - Schneller, Baby!: Die ländliche Stadt Sinclair Parish im Westen des Bayous wird von Sheriff 'Slim' Beaumont mit Angst und Gewalt regiert. Als ein führender Bürgerrechtsaktivist umkommt und andere Aktivisten zur Zielscheibe werden, begibt sich Lincoln mit seiner Waffenschwester Roxy Laveau auf eine explosive Mission, um der korrupten Polizei vor Ort das Handwerk zu legen. In einer Reihe von rasanten Verfolgungsjagden müsst ihr euren Bleifuß beweisen. Wenn sich dann die Aufregung gelegt hat, könnt in Ruhe ein Gewächshaus aufbauen, um euch mit eurem grünen Daumen was dazuzuverdienen. Durch "Schneller, Baby!" erhaltet ihr die Fähigkeit, bei anspruchsvollen Manövern oder schnellen Wendungen kurz in Zeitlupe zu wechseln. In Mafia III: Definitive Edition habt ihr diese Fähigkeit nun von Beginn an.

Erweiterung 2 - Offene Rechnungen: Lincolns Kriegskamerad Donovan hat ihn bisher bei seinen Unterfangen in New Bordeaux immer unterstützt – jetzt wird es Zeit, sich zu revanchieren. Helft Donovan dabei, den abtrünnigen CIA-Agenten Aldridge durch die Straßen von New Bordeaux zu verfolgen. Schon bald finden die beiden Veteranen sich in einer Basis auf einer tropischen Insel wieder, die sie schmerzhaft an ihre Zeit im Dschungel von Vietnam erinnert. Wenn ihr "Offene Rechnungen" abgeschlossen habt, könnt ihr euch beim exzentrischen Robert Marshall Kopfgeldjäger-Missionen abholen und er steht Lincoln als Sniper-Unterstützung zur Verfügung.

Erweiterung 3 - Zeichen der Zeit: Der Mord an seiner Ziehfamilie verfolgt Lincoln nach wie vor. Deshalb versucht er bei Vater James in Sammy's Bar etwas Frieden zu finden. Aber schon als sie dort ankommen, treffen sie auf einen perversen Kult, der Orte großen Leids für Opferungen und schreckliche Rituale nutzt. Spürt den Kult auf und versucht, die Motive zu enthüllen. Dazu wagt ihr euch in die düstersten Ecken von New Bordeaux und nutzt ein Wurfmesser, um eure Gegner lautlos auszuschalten. Nachdem ihr New Bordeaux vom Einfluss des Kults befreit habt, könnt ihr Sammy's Bar wieder aufbauen und ihr zu Ehren eures Ziehvaters und seiner Arbeit für die Gemeinschaft zu altem Ruhm verhelfen."

2K Games und Hangar 13 haben die Mafia 3: Definitive Edition für PC (zuerst Steam, später Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht (wir berichteten). Stadia wird später versorgt. Die Definitive Edition besteht aus dem Hauptspiel und sämtlichen Erweiterungen plus Zusatzinhalten. Nachdem Lincoln Clay die Mission "Das Treffen" in der Story-Mission "Eine emotionale Bindung" abgeschlossen und drei Lieutenants an seiner Seite hat, können die Erweiterungs-Missionen über den angezeigten Ort auf der Spielkarte gestartet werden."Die Mafia 3: Definitive Edition profitiert außerdem von einigen Extras, die nach Erscheinen des Originalspiels hinzugekommen sind: Unterstützung von 4K-Auflösung und HDR auf der PlayStation 4 Pro und Xbox One X lassen New Bordeaux in vollem Südstaatenglanz erstrahlen. Darüber hinaus erwarten euch zahlreiche Features wie neue Outfits und Waffen, neue Herausforderungen bei Autorennen in New Bordeaux und Möglichkeiten, mit der Individualisierung eurer Autos Fähigkeiten und Style zu zeigen", schreibt der Publisher.Spieler, die Mafia 3 auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One bereits besitzen (Boxversion und digital), erhalten die Mafia 3: Definitive Edition kostenlos. Besitzer dieser Titel auf diesen Plattformen erhalten außerdem alle bestehenden Inhalte für Mafia 3, die zum Spielen jedoch heruntergeladen werden müssen."Spieler auf Xbox One und Playstation 4 erhalten ein Paket mit allen zuvor erschienenen Erweiterungen (Schneller, Baby!, Offene Rechnungen, und Zeichen der Zeit) und Bonuspaketen (Familien-Rabatt und Richter, Geschworener und Henker) für Mafia 3 als kostenloses Paket in ihren jeweiligen Shops. Bei Nutzern auf Steam geschieht das automatisch. Alle Erweiterungen für Mafia 3: Definitive Edition werden direkt in der Bibliothek hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Definitive Edition - Official Launch TrailerStory: "Nachdem ihn die italienische Mafia betrogen und zum Sterben zurückgelassen hat, weiß Vietnam-Veteran Lincoln Clay, worauf es im Leben ankommt: In eine Familie wird man nicht hineingeboren. Familie sind die, für die man sterben würde. Nun trommelt Lincoln seine eigene Bande zusammen, um dem zwielichtigen Geschäft der Marcano-Familie im tiefen amerikanischen Süden von New Bordeaux ein Ende zu machen. Dabei definiert ihr das Konzept der Verbrecherfamilie neu und bestimmt selbst, welchen Weg ihr einschlagt. Wie ihr euch durch das Verbrechernetzwerk von New Bordeaux schlagt, liegt ganz an euch. Ihr entscheidet, welcher eurer Lieutenants welches Geschäft übernimmt und bestimmt dadurch selbst über Loyalität und Missgunst in euren Reihen."DLC-Beschreibungen: