Zombie Army Trilogy: Feuer frei für die Shooter-Sammlung auf Switch

Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch) Screenshot - Zombie Army Trilogy (Switch)

Rebellion veröffentlicht die bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Shooter-Sammlung Zombie Army Trilogy am heutigen 31. März 2020 auch für Nintendo Switch. Der Titel wird sowohl als Boxversion im Handel als auch als Download via eShop angeboten, wo aktuell noch ein Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt wird (29,74 Euro statt 34,99 Euro).Zum Inhalt heißt es vom Hersteller: "Zombie Army Trilogy bietet alle Inhalte der Konsolenversion. Es gilt, drei Story-Kampagnen, sowie den Horde-Modus zu bezwingen. Alle Modi können im Singleplayer oder im drop-in, drop-out Multiplayer zu viert gespielt werden. Auf der Nintendo Switch bietet Zombie Army Trilogy zusätzlich brandneue Inhalte, wie lokalen Wireless-Koop, Motion Controls und Pro Controller- sowie HD Rumble-Support. Der Titel unterstützt auch das neue Nintendo Switch 'Friend Invite'-System."Weltweit seien bislang schon mehr als vier Millionen Exemplare der aus Sniper Elite V2 entsprungenen Zombie-Army-Reihe verkauft worden, so Rebellion.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch