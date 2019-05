Outer Wilds: Zunächst nur im Epic Games Store (PC) und auf Xbox One - 4Players.de

Das via Fig angeschobene Weltraum-Abenteuer Outer Wilds (nicht zu verwechseln mit The Outer Worlds ) wird zunächst nur auf Xbox One und im Epic Games Store auf PC erscheinen . Weitere Plattformen sollen später folgen, heißt es im entsprechenden Beitrag auf der Crowdfunding-Webseite . In den 15 Kommentaren (nur zugänglich für Projekt-Unterstützer ab 20 Dollar) fällt die Resonanz auf die Epic-Games-Store-Exklusivität eher negativ aus, schließlich waren viele Nutzer von einer Veröffentlichung auf Steam ausgegangen."Seien sie versichert, dass wir alle ihre Kommentare gelesen haben und unser Ziel ist es, das Spiel so schnell wie möglich auf ihre bevorzugte Plattform zu bringen", schreiben die Entwickler (Mobius Digital). Im gleichen Atemzug wird die Unterstützung mit Annapurna Interactive, Microsoft und Epic Games hervorgehoben, ohne die es "das kleine Studio" gar nicht geschafft hätte, das Spiel "in der Qualität zu liefern". "Jede dieser Partnerschaften hat es uns ermöglicht, das Spiel besser und zugänglicher für alle zu machen, die es spielen werden", heißt es.Ursprünglich sollte Outer Wilds im zweiten Quartal 2016 für PC, Mac und Linux via Steam erscheinen. Mac und Linux werden im Epic Games Store derzeit nicht unterstützt.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer