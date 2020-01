Outer Wilds: Mobius Digital: "Spiele-Abos könnten den Markt für seltsame und originelle Dinge öffnen"

Bei Mobius Digital sieht man den Trend zu kostenpflichtigen Spiele-Abodiensten wie Xbox Game Pass positiv - vor allem deshalb, weil die Titel in der Bibliothek dadurch zusätzliche Spieler gewinnen, die sonst von ihnen ignoriert worden wären. Auch ihr eigenes Spiel Outer Wilds soll davon profitiert haben."Wir sind bei Game Pass für die Xbox. Und es war wirklich großartig, den ich glaube, es hat uns viele Spieler für unser Spiel beschert, die ansonsten nichts darüber erfahren hätten", so Loan Verneau gegenüber GamesIndustry.biz , der als Co-Creative Lead bei Mobius Digital tätig ist. "Das ist eine große Veränderung. Genauso, wie sich dadurch die TV- und Filmwelt verändert hat, wird das Abo-System auch die Spieleindustrie signifikant beeinflussen. Wir sehen bereits die Anfänge. Das könnte den Markt vielleicht für noch seltsamere und originellere Dinge öffnen, die man früher als zu risikoreich eingestuft hätte."Entsprechend glaubt Verneau, dass Abo-Angebote nicht nur die Spielerzahl erweitern, sondern auch die Chance für innovative Projekte erhöhen, von einer größeren Masse an Spielern wahrgenommen zu werden. In diesem Zusammenhang sei es für viele Nutzer wichtig, solche Titel erst im Rahmen eines Abos ausprobieren zu können, weil ein Blindkauf nur selten in Frage kommen würde.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten