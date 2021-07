Outer Wilds: Erweiterung "Echoes of the Eye" angekündigt

Mobius Digital und Annapurna Interactive haben die Erweiterung "Echoes of the Eye" für Outer Wilds ab 24,99€ bei kaufen ) angekündigt. Das Add-on wird am 28. September 2021 für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Produktbeschreibung : "Ein seltsames Satellitenfoto, das nicht erklärt werden kann. Ein neues Museumsstück, das den Ausgangspunkt für eine letzte Reise in die Wildnis markiert. Solltest du am Faden ziehen und das tiefste Geheimnis des Sonnensystems lüften oder bleibt manches Wissen besser im Dunkeln? Du bist der neueste Rekrut von Outer Wilds Ventures, einem noch in den Kinderschuhen steckenden Raumfahrtprogramm, das in einem seltsamen, sich ständig weiterentwickelnden Sonnensystem nach Antworten sucht.""Was lauert im Herzen des ominösen Dark Bramble? Wer hat die außerirdischen Ruinen auf dem Mond gebaut? Kann die endlose Zeitschleife gestoppt werden? Antworten erwarten dich in den gefährlichsten Weiten des Weltraums. Das hearthianische Raumfahrtprogramm hat eine Anomalie entdeckt, die keinem bekannten Ort im Sonnensystem zugeordnet werden kann. Schnapp dir deine Taschenlampe und mach dich bereit, die dunkelsten Geheimnisse der Outer Wilds zu durchleuchten ..."Letztes aktuelles Video: Echoes of the Eye DLC Trailer