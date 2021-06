NIS America: Vier The-Legend-of-Spiele von Nihon Falcom erscheinen in westlichen Regionen

Nach dem Leak im Epic Games Store ( wir berichteten ) hat NIS America die Veröffentlichung von vier The-Legend-of-Spielen von Nihon Falcom in westlichen Regionen offiziell bestätigt. Demnach werden The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie und The Legend of Nayuta: Boundless Trails für PC (Epic Games Store und Steam), PlayStation 4 und Switch veröffentlicht. Die Konsolen-Versionen erscheinen ebenfalls im Einzelhandel. Sämtliche Titel werden mit englischen Texten und japanischer Sprachausgabe erscheinen. Die vier Einzelspieler-Rollenspiele waren bisher ausschließlich in japanischer Sprache verfügbar.Die beiden Titel der Crossbell-Duologie (Trails from Zero und Trails to Azure) werden in Zusammenarbeit mit der Geofront-Gruppe lokalisiert. Geofront hatte ursprünglich an einer Community-Mod-Übersetzung der beiden Spiele gearbeitet und wird jetzt für NIS America die offizielle Übersetzung übernehmen.Statement von Scott, Project Lead von Trails to Azure bei Geofront: "Das Team von Trails to Azure bei Geofront zu leiten - meinem absoluten Lieblingsspiel - ist ein wahrgewordener Traum. Die Partnerschaft mit NIS America erscheint sogar noch surrealer. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das die Fans und NIS America in Geofront gesetzt haben und das es mir so ebenfalls ermöglicht, mein Lieblingsspiel mit dem Westen zu teilen. Ich danke NIS America und allen Unterstützern dafür, dass sie mein Leben verändert haben, und ich freue mich darauf, dass so viele weitere Fans den Crossbell-Arc demnächst selbst erkunden können."The Legend of Heroes: Trails from Zero (erscheint im Herbst 2022)"Als Lloyd Bannings der Spezialeinheit von Crossbell zugewiesen wird, müssen er und seine neuen Teamkollegen sich im Kampf gegen die Ungerechtigkeit in einer von Korruption geprägten Stadt beweisen."The Legend of Heroes: Trails to Azure (Veröffentlichung 2023)"Die Special Support Section ist zurück! Weitere Teammitglieder helfen bei den zahlreichen Fällen. Wie wird diese zusammen gewürfelte Gruppe mit den aufkommenden Bedrohungen für die politische Stabilität von Crossbell umgehen? Wird ihr Team die Herausforderung meistern können?"The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Veröffentlichung 2023)"Drei verschiedene Legenden entfalten sich! Die Schicksale von Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und des mysteriösen "C" stehen in diesem abschließenden Kapitel der The-Legend-of-Heroes-Serie auf dem Spiel."The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Veröffentlichung 2023)"Eine schicksalhafte Begegnung mit der Fee Noi bringt Nayuta und seine Freunde auf einen Weg, der sie über die Grenzen ihrer Heimatinsel hinausführt. Gemeinsam müssen sie dort eine dunkle Verschwörung stoppen."