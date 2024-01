Games Done Quick: AGDQ 2024 mit Baldur's Gate 3, Starfield und Shiba Inu-Speedrunner gestartet

Retro-Labyrinth statt Agility-Parcours – Das erwartet euch bei den Games Done Quick 2024





Das Charity-Speedrun-Eventgeht auchin seine nächste Runde: Über die gesamte Woche dürfen wir den schnellsten Spielern in einigenaus 2023, darunterund, über die Schulter schauen.Damit aber nicht genug, denn unter die Teilnehmer mischt sich in diesem Jahr auch: Ein Shiba Inu mit dem Namen Peanut Butter will zeigen, dass man auch mit Pfoten statt mit Händen im Eiltempo ans Ziel kommt.Die Awesome Games Done Quick, kurz, zählen natürlich auch im Jahr 2024 wieder zu den stärksten Events, die die Welt der Videospiele zu bieten hat. Wie immer werden die fast schon unmenschlichen Fähigkeiten der Speedrunner aus allen Ecken des Globus mit dem Bemühen, Geld für einen guten Zweck zu sammeln – dieses Mal kommt es derzu –, kombiniert. Heraus kommt dabei ein wahres Gaming-Festival der guten Laune, welches ihr über den Livestream auf Twitch verfolgen könnt.Viele Titel, die in dieser Woche mit rapider Geschwindigkeit über die Bildschirme huschen, sind vor allem deshalb spannend, weil man vorher womöglich noch nie von ihnen gehört hatkommen aber selbstredend nicht zu kurz, zu den populäreren Vertretern gehören in dieser Woche nebenundauch das beliebte Roguelike, ebenso wie dasRemake, in dem wir sogar einenverfolgen dürfen. Hinzu gesellen sich mit Larians Rollenspiel-Epos und Bethesdas Sci-Fi-Opera wie bereits anfangs erwähnt auch zwei waschechte Highlights aus dem vergangenen Spielejahr.Mit von der Partie sind obendrein dievonund(inklusive des Seperate Ways DLC in einem eigenen Durchlauf), FromSoftwares Mecha-Ausflugund eine der bestender letzten Jahre: Lies of P. Aber apropos: Nicht zu vergessen ist das zuvor schon angesprochene, dem ersten pelzigen Speedrunner der Welt. Der Shiba Inu wird einen Run vonauf dem NES zum Besten geben, wobei er als „Hundehilfe“ für den menschlichen Spieler JSR, der Peanut Butter Kommandos und Leckerlis gibt, damit er die Buttons betätigt, fungiert.Wenig überraschend handelt es sich bei PBs Auftritt um den ersten Eintrag dieser Art in der. Es bleibt aber zu hoffen, dass es sich nicht um die letzte Teilnahme eines Hundes oder eines anderen Haustieres bei den Games Done Quick handelt, denn diebringen durchaus frischen Wind in das ohnehin sehenswerte Spiele-Event.