Forza Motorsport 6: Wird am 15. September 2019 aus dem digitalen Xbox Store genommen - 4Players.de

Die Tage von Forza Motorsport 6 im digitalen Xbox Store sind gezählt, denn das Rennspiel wird am 15. September 2019 aus dem Angebot genommen und kann danach nicht mehr gekauft werden. Auch die Download-Erweiterungen werden dann nicht mehr erhältlich sein. Das Spiel von Turn 10 Studios und Microsoft erreicht somit den "End-of-Life-Status".Obwohl es nach dem 15. September 2019 unmöglich sein wird, Forza Motorsport 6 in digitaler Form zu kaufen, wird man es danach noch spielen können. Jeder, der bis dahin eine digitale Version gekauft hat, kann das Spiel auch nach dem 15. September neu herunterladen und installieren. Gleiches gilt für die Erweiterungen.Passend hierzu wird Forza Motorsport 6 bei Xbox Live Gold (Games with Gold) vom 16. August bis 15. September für alle Abonnenten zur Verfügung gestellt. Alle Premium-Download-Inhalte werden in diesem Zeitraum zu einem reduzierten Preis für Gold-Abonnenten angeboten. Forza Motorsport 6 wurde ursprünglich im September 2015 für Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Championship Kick off