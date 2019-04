Borderlands: The Handsome Collection: Ultra HD Textur-Packs stehen auf PC, PS4 und Xbox One bereit - 4Players.de

"Neu gemasterte 4K-Umgebungstexturen, samt Geometrie und Himmelsdarstellung

Neu gemasterte 4K-Charaktere und -Fahrzeuge

Neu gemasterte 4K-Waffengitter und -texturen

Verbessertes Anti-Aliasing mit verbesserter Kantenglättung Inklusive Verbesserungen bei Zeichenlinien-Definitionen und Framing/Außenlinien der Charaktermodelle

Verbesserte Screen Space Ambient Occlusion Eine verbesserte SSAO-Methode sorgt für realistische Hintergrund-Ausleuchtung

Höhere Auflösung bei dynamischen Schatten Verbesserte Qualität und Glätte der Schatten, vor allem bei Bewegungen"



Gearbox Software, Hangar 13 und 2K Games haben die Ultra HD Textur-Packs für die Borderlands: The Handsome Collection samt der zugehörigen DLCs für Konsolen sowie für Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel auf PC veröffentlicht. Durch die Installation werden die Spieltexturen verbessert, unter anderem für die Charaktere, Fahrzeuge, Waffen und Umgebungen.Die Ultra HD Textur-Packs sind sowohl für bisherige als auch neue Besitzer kostenlos. Auf PlayStation 4 Pro erscheint das Textur-Pack als Inhalt zum Herunterladen auf der digitalen Produktseite von Borderlands: The Handsome Collection. Auf PC und Xbox One X haben die Spieler die Option, die Texturpacks für Borderlands: The Pre-Sequel und Borderlands 2 separat herunterzuladen. Das Textur-Pack ist kein zwingend benötigtes Update. Es ist für alle Spieler optional. Sony : "Dieses Ultra HD Textur-Pack verbessert die Optik von The Handsome Collection und der DLC-Inhalte. Es sorgt für detailliertere Spieltexturen, einschließlich der Charaktere, Fahrzeuge, Waffen und Umgebungen. Die besten Details gibt es mit 4K UHD-Auflösung, aber auch mit anderen Displays lässt sich das Ergebnis sehen (PS4 Pro zur Installation benötigt. 4K-Display für 4K UHD-Auflösung erforderlich)."Bei Steam werden die folgenden Verbesserungen des Ultra HD Textur-Packs aufgelistet:"Sollte es nach Installation des Textur-Packs zu Performance-Problemen kommen, deinstalliere bitte diesen DLC, indem du das Spiel beendest und dann das Häkchen beim Textur-Pack in deiner DLC-Liste in der Steam-Bibliothek entfernst."Letztes aktuelles Video: Ultra HD Ankuendigung