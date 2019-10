Vampyr: Switch-Umsetzung erhältlich - 4Players.de

Die Switch-Umsetzung von Vampyr ist von Focus Home Interactive veröffentlicht worden. Die 49,99 Euro teure Fassung ist im Einzelhandel oder im eShop erhältlich.Die ersten Tests der von Saber Interactive realisierten Switch-Version fallen durchwachsen aus. In mehreren Reviews ist zu lesen, dass die Switch-Version die (technisch) schwächste Fassung des Spiels sei. Sowohl von Performance-Problemen als auch von Grafik-Downgrades, welche die Atmosphäre trüben, ist u.a. die Rede Unseren Test des Rollenspiels auf PC, PlayStation 4 und Xbox One findet ihr hier : Anfang 2015 kündigte der französische Entwickler Dontnod (Remember Me, Life Is Strange) an, dass er an einem Action-Rollenspiel über Vampire arbeiten würde - knapp drei Jahre später ist Vampyr für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Und die Vorfreude auf die Blutsauger ist groß: Vielleicht kann das im London des Jahres 1918 spielende Abenteuer ja sogar die große Lücke füllen, die der Klassiker Vampire: Die Maskerade - Bloodlines seit 2004 hinterlassen hat?Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer