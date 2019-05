Quantic Dream: Termine, Preise und Demos: Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human auf PC - 4Players.de

Quantic Dream hat konkretere Angaben zu der Veröffentlichung der PC-Versionen von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bekannt gegeben. Die drei Spiele erscheinen erstmals für PC im Epic Games Store (exklusiv für ein Jahr). Heavy Rain wird am 24. Juni 2019 für 19,99 Euro erscheinen. Beyond: Two Souls wird am 22. Juli 2019 für 19,99 Euro erhältlich sein. Detroit: Become Human ist für "Herbst 2019" geplant. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Jeweils ein Monat vor der Veröffentlichung jedes Spiels wird eine Demo zur Verfügung stehen: Heavy Rain ab dem 24. Mai, Beyond: Two Souls ab dem 27. Juni und Detroit: Become Human im "Sommer 2019"."Da wir nun unsere letzten drei interaktiven Dramen auch PC-Nutzern zugänglich machen, kann sich eine komplett neue Zielgruppe ein Bild von den Quantic Dream-Spielen machen", äußert sich Guillaume de Fondaumière, Co-CEO von Quantic Dream. "Dank der Demos können sich die Spieler selbst von der harten Arbeit und der Leidenschaft überzeugen, mit welcher wir an den PC-Umsetzungen unserer Lieblingsspiele gearbeitet haben. Für diejenigen, die noch nie einen Quantic Dream-Titel gespielt haben, ist es eine gute Chance, unsere einzigartigen Spiele auszuprobieren".