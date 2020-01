Quantic Dream: David Cage deutet Ankündigung neuer Projekte an

Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq



— David Cage (@David__Cage) 14. Januar 2020

Nach der Veröffentlichung von Detroit: Become Human und späten PC-Umsetzungen älterer Spiele wie Heavy Rain oder Beyond: Two Souls stellt sich immer noch die Frage, welches Projekt man bei Quantic Dream als nächstes in Angriff nehmen will. Eine Antwort könnte es in diesem Jahr geben: Wie DualShockers berichtet, hat David Cage in seinem leicht verspäteten Neujahrsgruß auf Twitter für 2020 "einige Überraschungen für unsere Fans" angekündigt, was die Vorstellung eines neuen Projekts andeuten könnte, das wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem Start der neuen Konsolengeneration stehen dürfte.Produzierte man in der Vergangenheit vornehmlich exklusiv für PlayStation-Systeme, scheint Quantic Dream in Zukunft eher einen Multiplattform-Ansatz ins Auge zu fassen.