Quantic Dream: Gerücht: Heavy-Rain-Entwickler arbeitet an Service-Actionspiel zu Star Wars in offener Welt

Es gibt Hinweise darauf, dass Entwickler Quantic Dream nach erzählerisch fokussierten Adventures wie Heavy Rain oder Detroit: Become Human einen neuen Weg einschlägt. PCGamer.com hat gleich mehrere Gerüchte aus drei Quellen zusammengefasst, nach denen das Studio an einem Spiel zur Marke Star Wars arbeitet.Dabei soll es sich vermutlich um keines der für David Cage typischen Adventure mit zahlreichen Entscheidungen und Abzweigungen handeln. Stattdessen versuche sich das Team gerüchteweise an der beliebten Formel eines Action-Adventures in einer offenen Welt, inklusive Multiplayer- und Service-Elementen. Alle drei Quellen hätten bestätigt, dass ein Vertrag mit Disney geschlossen worden sei - und zwar für ein Spiel, das bereits ziemlich weit in seiner Entwicklung vorangeschritten sei.Angestoßen wurde das Gerücht vom französischen Youtuber Gautoz (via VGC ), der behauptete, dass Quantic Dream nach dem auslaufenden Sony-Vertrag bei Disney "unterschrieben habe": "Es sieht so aus, dass sie künftig an einem Star-Wars-Spiel arbeiten werden", so Gautoz.Kurz danach habe der bekannte Leaker Tom Henderson (enthüllte u.a. Call of Duty: Modern Warfare 2 ) gegenüber DualShockers erklärt, dass ihm die gleiche Information wie Gautoz untergekommen sei. Seine Quelle habe "überwältigende Beweise" auf den Tisch gelegt, dass sie Kontakte zu Quantic Dream besitze. Demnach sei das Spiel bereits seit 18 Monaten in der Mache. Später habe das Entwicklerstudio selbst einem Tweet zum Gerücht einen Like verpasst, der danach aber wieder entfernt worden sei.Kotaku schließlich diente mit einer anonymen Quelle, welche die 18 Monate und weiteren Infos ebenfalls bestätigt habe - und noch etwas Inhaltliches hinzufügte. Anders als frühere Titel des Studios handle es sich um ein eher konventionelles Actionspiel, möglicherweise in einer offenen Welt, mit Multiplayer-Komponenten.Hinzu kommen Stellenausschreibungen, u.a. für einen " Competitive Senior Game Designer ", der Erfahrungen im Management einer Metadatenbank in LiveOps mitbringen solle. Gesucht wird zudem ein " Senior Game Economy Designer " mit einem Fokus darauf, Spiel-Elemente als Service umzusetzen. Des Weiteren wird ein "Senior Level Designer " mit Erfahrung bei Spielen in offenen Umgebungen und/oder Multiplayer-Spielen gesucht.