Quantic Dream: Leak nennt Details zu weiterem Spiel der Macher von Star Wars: Eclipse

Quantic Dream's second AAA project



- Based on The Dark Sorcerer demo

- Humor based game

- Core team in Paris

- More advanced than Star Wars Eclipse

- Cross-Gen (can be changed due to their new strategy) pic.twitter.com/08sLTcbkPr



Derzeit arbeitet das Entwicklerstudio Quantic Dream bekanntlich an Star Wars: Eclipse , dessen Release noch in weiter Ferne liegt. Allerdings scheint es nicht das einzige Projekt zu sein, mit dem das Team beschäftigt ist. Das geht zumindest aus einem Tweet von 'AccountNGT' hervor.Demnach handelt es sich auch bei dem zweiten aktuellen Projekt von Quantic Dream um eine AAA-Produktion im großen Stil. Es soll angeblich auf der Demo von The Dark Sorcerer basieren, die erstmals bei der E3 2013 zu sehen war. Das bisher nicht näher bekannte Spiel soll stark auf humoristische Elemente setzen, in einem Mittelalter-Fantasy-Szenario angesiedelt sein und ist hinsichtlich der Entwicklung bereits weiter fortgeschritten als Star Wars: Eclipse. Für die Arbeiten ist primär das Kernteam in Paris verantwortlich, zudem ist ein CrossGen-Release angepeilt. Letzteres könnte sich jedoch durchaus noch ändern. Die Story stammt angeblich von David Cage und soll nicht linear verlaufen.Bei Leaks dieser Art stellt sich logischerweise immer die Frage, wie zuverlässig die jeweilige Quelle ist. 'AccountNGT' hatte bereits vor einiger Zeit die Existenz von Star Wars: Eclipse geleakt, was sich wenig später als Wahrheit entpuppt hat. Auch andere Prognosen dieses Twitter-Accounts waren korrekt. Bis zu einer Bestätigung von Quantic Dream gilt jedoch wie immer bei Gerüchten bzw. Leaks, dass man diese mit einer gewissen Vorsicht genießen sollte.