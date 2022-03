Quantic Dream: Entwicklerstudio steht offenbar vor einer Übernahme durch NetEase

In der Vergangenheit war Quantic Dream mit Spielen wie Heavy Rain Beyond: Two Souls oder auch Detroit: Become Human vor allem immer ein enger Kooperationspartner von PlayStation. Seit knapp drei Jahren sind diese Titel mittlerweile aber auch für den PC erhältlich. Einer der ersten Schritte in die Zukunft von Quantic Dream, die ihre Projekte fortan auf mehreren Plattformen veröffentlichen wollen. Unterstützung bekommen sie dabei von NetEase. Das Unternehmen aus China hat bereits in das Entwicklerstudio investiert, damit entsprechende Aufgaben gestemmt werden können.Laut eines aktuellen Berichts des renommierten Insiders Tom Henderson auf Exputer scheint NetEase nun aber noch größere Pläne mit Quantic Dream zu haben. Seinen Informationen zufolge soll das Studio aus Frankreich wohl bald zu 100% von NetEase aufgekauft werden. Die Verantwortlichen führen offenbar schon seit einiger Zeit interne Gespräche zu diesem Thema. Eine offizielle Ankündigung scheint für den Sommer geplant zu sein. Momentan arbeitet Quantic Dream an Star Wars Eclipse – dem bislang ambitioniertesten Projekt des Teams. Die Entwicklung soll zuletzt aber nicht ganz rund laufen. Mit einem Release ist deshalb wohl nicht vor 2027 zu rechnen. Beide Seiten haben sich bislang noch nicht zu den Berichten geäußert.