Quantic Dream: NetEase übernimmt die Heavy-Rain-Macher

Das erste NetEase-Studio in Europa

Der chinesische Publisher NetEase hat das französische Studio QuanticDream übernommen. Die Übernahme folgt einer Minderheitsbeteiligung im Jahre 2019. Ein Preis für das Studio, das sich mit Heavy Rain Beyond: Two Souls und zuletzt Detroit: Become Human einen Namen mit narrativen Adventures machte, wurde nicht bekannt.Quantic Dream wird mit der Übernahme das erste, echte NetEase-Studio in Europa. Das von David Cage und Guillaume de Fondaumière angeführte Studio soll damit ein weiterer Baustein auf dem von NetEase geplanten Weg zum globalen Großpublisher sein.Gegenüber GamesBeat äußerte sich David Cage exklusiv zu den Hintergründen der Übernahme und betonte, dass sich die Spielewelt durch viele Übernahmen grundsätzlich im Wandel befände. In den letzten 25 Jahren habe Quantic Dream viele Übernahme-Angebote bekommen, aber nie wäre die Unabhängigkeit des Studios garantiert worden. Jetzt würde der Wert von Entwicklern endlich vernünftig eingestuft, sodass NetEase ein passendes Angebot abgegeben habe.Derzeit arbeiten für Quantic Dream rund 250 Angestellte. Das Studio soll weiter unabhängig arbeiten und seine Spiele weltweit auf allen relevanten Plattformen veröffentlichen. Derzeit arbeiten die Entwickler an Star Wars: Eclipse , das frühestens 2023 erscheinen wird.