AER - Memories of Old: Luftiges Abenteuer hat auch auf Switch abgehoben - 4Players.de

Spielbeschreibung des Herstellers: "In AER - Memories of Old versetzt sich der Spieler in die Rolle des jungen Nomadenmädchens Auk, das als prachtvoller Vogel die schwebenden Inseln der offenen Welt, in der sie lebt, erkundet. Nachdem die Götter verschwanden und nur noch wenige Nomadenstämme übrigbleiben, steht der Spieler vor Herausforderungen, welche seit Generationen nicht mehr gemeistert wurden. Die verlassenen Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation inmitten einer fragmentierten und langsam sterbenden Welt werden in kontrastierender bunter low-poly Grafik dargestellt. Doch die friedvolle Optik täuscht: jeder Schritt führt näher an das Ende der Welt.