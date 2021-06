Guild of Dungeoneering: Ultimate Edition als Remaster angekündigt

Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC) Screenshot - Guild of Dungeoneering (PC)

Die Guild of Dungeoneering ( ab 19,89€ bei kaufen ) Ultimate Edition ist als Remaster von Guild of Dungeoneering (2015) beim Guerrilla Collective (Digital Games Festival) für PC angekündigt worden.Die Ultimate Edition ist eine erweiterte und laut Entwickler Gambrinous komplett überarbeitete Version des Spiels, u.a. kommt eine neue Engine zum Einsatz. Auch alle Spielmechaniken und die Balance sollen überarbeitet worden sein. Neue Quests, Monsters, Klassen, Waffen, Beute und alle bisherigen DLCs werden zudem versprochen.Guild of Dungeoneering ist ein rundenbasierter Dungeon-Crawler mit einem besonderen Kniff: Anstatt den Helden zu bewegen, bauen Spieler das Verlies um ihn herum. Die Spieler ziehen Karten aus ihren Gildendecks und nutzen diese, um Räume, Monster, Fallen und Beute zu platzieren. Der Held trifft hingegen seine eigenen Entscheidungen darüber, wo er hingehen und was er bekämpfen möchte. Zwischen den Ausflügen ins Verlies verwaltet man seine Gilde, indem man neue Räume baut, um neue Abenteurerklassen anzulocken oder seine Kartendecks mit Gegenständen und Ereignissen erweitert. Zum Test von Guild of Dungeoneering : Tabletop-Charme trifft auf Dungeon-Crawler und Karopapier-Artdesign. Nur kleinere Macken innerhalb der rundenbasierten Mechanik verhindern einen Award.